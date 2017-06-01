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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Одесские «телефонные хулиганы» избрали новую цель

Категория: Новости


Одесские «телефонные хулиганы» избрали новую цель

По информации ГУНП в Одесской области, в 10 часов 42 минуты по линии «102» поступил сигнал о том, что на территории центрального автовокзала заложено взрывное устройство.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, спасатели и кинологи, эвакуировали находящихся в помещении людей и начали проверку здания и прилегающей территории.

Работы продолжались более двух часов, но никакого взрывного устройства обнаружено не было.

В результате налицо очередное проявление «телефонного терроризма». Которое прямо подпадает под статью 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о безопасности граждан).



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