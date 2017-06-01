Реформаторский коллапс правительства

Выступая 16 июня на встрече со стипендиатами программ «Завтра.UA» и «Всесвітні студії», премьер-министр В.Гройсман объявил о приоритетных для правительства реформах, которые должны вывести Украину из кризиса.

По его мнению, это должны быть пять реформ – пенсионная, земельная, образовательная, медицинская и приватизация государственных предприятий. Также премьер выразил уверенность, что после их осуществления наша страна абсолютно изменится уже через год.

«Безусловно, эти пять реформ актуальны и их реализация необходима, но не одна из них непосредственно к экономике не относится. А сегодня приоритетными должны быть именно реформы, направленные на обеспечение экономического роста», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Депутат объясняет, земельная реформа и приватизация госпредприятий нацелены на изменения в структуре собственности. Однако, как показывает опыт ряда стран, приватизация еще не является гарантией экономического успеха. Введение рынка земли в современных условиях приведет к обезземеливанию селян и формированию крупных землевладений. Содержание пенсионной реформы все еще засекречено, а кроме введения платной медицины правительство ничего больше предложить не может.

Согласно среднесрочному планированию, правительство рассчитывает, что ВВП в 2018 г. увеличится на 3%, в 2019 – на 4%, в 2020 – на 5%. И это после падения ВВП на 17% в 2014-2015 гг. Таким образом, запланированный рост ВВП к 2021-му году даже в лучшем случае не обеспечит возврат к уровню «антинародного режима» образца 2013-го.

Очевидно, что такой небольшой рост ВВП не позволит стране освободиться от долгового рабства. «Финансовый гений» Данилюк, по совместительству работающий министром финансов, нашел простой выход. Оказывается, решить проблему погашения в ближайшие годы Украиной 14 млрд. дол. займов можно при помощи привлечения новых займов. Со слов министра финансов, Украина уже осенью планирует выйти на рынок заимствования. В результате чего ещё больше наберет кредитов на ещё более невыгодных условиях.

«Сегодня, правительство должно направить все свои силы на развитие новых технологических укладов. Внедрение передовых управленческих и бизнес-практик с целью обеспечения структурных реформ, направленных на избавление Украины от статуса сырьевого придатка. А пока единственным результатом псевдореформ правительства являются непомерные для миллионов граждан тарифы, нищенские зарплаты и пенсии, усиление националистических радикальных группировок и борьба с инакомыслием. Экономика постепенно разрушается, при этом правительство не способно остановить кризис. Тем временем, власть занята реализацией антинародных пенсионной и медицинской псевдореформ. Вывод однозначный – простым людям ничего хорошего это правительство не принесет», - комментирует Виктор Баранский.