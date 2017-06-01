Сегодня День мореплавателя (Day of the Seafarer).

Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer). Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.

Праздник проходит под эгидой ИМО и каждый год посвящен определенной теме. Сама же Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) — это специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы безопасности судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами.

Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка — это не только повод поздравить «морских волков». Это, прежде всего, повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки.

Интересы наших моряков традиционно отстаивает Украинская морская партия Сергея Кивалова. Партия была создана еще в 2001 году и с тех пор мобилизует экспертное сообщество для выработки надлежащей правовой защиты украинских моряков в стране и за рубежом.

УМП зачастую непосредственно оказывает всестороннюю юридическую поддержку нашим морякам. В оказании такой помощи принимают участие известные специалисты в области международного, в том числе морского права. При Юридической клинике создана специализированная рабочая группа для помощи морякам.

Защищать наших моряков приходится не только за рубежом. Не менее важно защищать интересы украинских моряков на государственном уровне, проводя системную работу с государственными органами. УМП проводит многолетнюю результативную работу по подготовке таких высокопрофессиональных специалистов.

Флот, доставшийся в наследство Украине, был некогда один из самых мощных и крупных в мире, насчитывал более тысячи судов различного назначения. Успешно работали, принося стабильный доход, обеспечивая рабочие места в нашей стране Черноморское, Азовское и Дунайское пароходства. Сегодня все это богатство разворовано и уничтожено. Но не смотря на все это, морская отрасль в Украине все еще жива и в о многом благодаря Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Украинская морская партия стоит у истоков становления украинского отечественного крюинга, понимая ключевую роль украинского крюинга как основы сохранения и возрождения морского потенциала Украины.

Портовое хозяйство, это то немногое, что еще осталось в морской отрасли Украины. Но и здесь потребовалось вмешательство УМП. Дело в том, что высокие портовые сборы делают украинские порты не конкурентными. Такая ситуация ставит как отдельные порты, так и отдельных перевозчиков в неблагоприятное положение, вызывает искусственное перераспределение грузопотоков. Если не принять срочные меры, наша страна имеет все шансы потерять грузопотоки. Сейчас правительство рассматривает предложения Украинской морской партии по этому вопросу.

УМП строго придерживается политики реальных дел, а реальные дела не возможны без учета опыта профессионалов, трудившихся в годы, когда отрасль была одной из крупнейших в мире. Большую помощь Украинской морской партии оказывают ветеранские организации флота, среди которых наиболее многочисленная - «Организации ветеранов флота Черноморского морского пароходства».

С профессиональным праздником дорогие мореплаватели!