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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесса снова пытается купить первый электробус

Категория: Новости / Экономика и финансы


Одесса снова пытается купить первый электробус

КП «Одесгорэлектротранс» снова объявило тендер на покупку первого электробуса. Предприятие ориентировочно оценило покупку в 14,5 миллионов гривен.

При этом его корпус должен быть из нержавеющей стали, длина кузова составлять 11-12 метров, а гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 15 лет.

При этом сам электробус должен быть целиком низкопольным, иметь выдвижной пандус для инвалидов и запас автономного хода не менее 120 километров.

Напомним, что, про словам, директора КП Дмитрия Жемана «… использование электробусов  станет мощным толчком в развитии городского электротранспорта, поскольку они, сочетая в себе все преимущества электрического транспорта, не нуждаются в контактной сети и могут использоваться практически повсеместно».

Отметим, что предыдущий тендер сорвался по техническим причинам.



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