В понедельник отключат свет по следующим адресам (список домов)

Как сообщили в муниципальном департаменте информации, с 9 до 17:00 света не будет по следующим адресам:
ул. Самолётная, 2-10, 1-11;
ул. Овидиопольская, 27-29;
ул. Рощевая, 1-23, 2-18;
ул. Житомирская, 42-46;
ул. Тираспольская 7-23, 12-24;
пер. Овидиопольский;
Военный сп–к 6-18, 1-3;
Екатерининская пл., 4;
Чайковского пер., 16;
ул. Екатерининская, 2;
ул. Головковского, 13-19, 20;
ул. Бабеля, 4, 1-13;
цл. Садовая 11-21, 18;
Соборная пл. 2-6;
Старосенной пер., 3;
Вознесенский пер., 9-23, 8-24;
пер. и ул. Каманина;
ул. Кольцевая;
пер. Хрустальный;
пер.Университетский;
Клубничный пер., 1-11, 2-12, 36, 36/А, Б;
консульство «Болгарии»;
санаторий «Молдова»;
отель Palace Del Mar;
ул. Краснослободская;
пер. Севастопольский;
ул. Пассионари;
ул. Тепличная;
Шкодова гора, 18;
ул. Химическая, 1-17, 10-150;
ул. Радиальная;
1й Химический пер.;
2й 3й Стекольный пер.;
ул. Стекольная;
ул. Бугаёвская;
ул. Инструментальная, 56;
ул. Пестеля 71, 105.
Кроме того, с 10 до 18:00 электричество будет пропадать в домах на следующих улицах:
ул. Бугаевская, 2-24, 46-54;
1-й — 3-й Первомайские пер.;
ул. Артезианская;
Строительный пер.;
ул. Строительная;
ул. Спутников;
ул. Радио;
ул. Балковская, 54;
ул. Раскидайловская, 67, 69;
ул. Грушевского 17.