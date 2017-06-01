В понедельник отключат свет по следующим адресам (список домов)

Как сообщили в муниципальном департаменте информации, с 9 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Самолётная, 2-10, 1-11;

ул. Овидиопольская, 27-29;

ул. Рощевая, 1-23, 2-18;

ул. Житомирская, 42-46;

ул. Тираспольская 7-23, 12-24;

пер. Овидиопольский;

Военный сп–к 6-18, 1-3;

Екатерининская пл., 4;

Чайковского пер., 16;

ул. Екатерининская, 2;

ул. Головковского, 13-19, 20;

ул. Бабеля, 4, 1-13;

цл. Садовая 11-21, 18;

Соборная пл. 2-6;

Старосенной пер., 3;

Вознесенский пер., 9-23, 8-24;

пер. и ул. Каманина;

ул. Кольцевая;

пер. Хрустальный;

пер.Университетский;

Клубничный пер., 1-11, 2-12, 36, 36/А, Б;

консульство «Болгарии»;

санаторий «Молдова»;

отель Palace Del Mar;

ул. Краснослободская;

пер. Севастопольский;

ул. Пассионари;

ул. Тепличная;

Шкодова гора, 18;

ул. Химическая, 1-17, 10-150;

ул. Радиальная;

1й Химический пер.;

2й 3й Стекольный пер.;

ул. Стекольная;

ул. Бугаёвская;

ул. Инструментальная, 56;

ул. Пестеля 71, 105.

Кроме того, с 10 до 18:00 электричество будет пропадать в домах на следующих улицах:

ул. Бугаевская, 2-24, 46-54;

1-й — 3-й Первомайские пер.;

ул. Артезианская;

Строительный пер.;

ул. Строительная;

ул. Спутников;

ул. Радио;

ул. Балковская, 54;

ул. Раскидайловская, 67, 69;

ул. Грушевского 17.