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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Нацполиция проверяет возможное минирование сразу двух одесских судов

Категория: Новости

Нацполиция проверяет возможное минирование сразу двух одесских судов

26 июня в 08:43 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, расположенный на улице Гайдара, 24а, заминирован.

Как передаёт пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, спустя минуту с того же номера поступило сообщение о заминировании Приморского районного суда.

На данный момент следственно–оперативные группы полиции, кинологи с собаками и специалисты взрывотехнического управления ГУ НП проверяют здания судов и прилегающие к ним территории на наличие взрывчатых веществ и устройств.



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