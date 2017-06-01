Нацполиция проверяет возможное минирование сразу двух одесских судов

26 июня в 08:43 на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, расположенный на улице Гайдара, 24а, заминирован.

Как передаёт пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, спустя минуту с того же номера поступило сообщение о заминировании Приморского районного суда.

На данный момент следственно–оперативные группы полиции, кинологи с собаками и специалисты взрывотехнического управления ГУ НП проверяют здания судов и прилегающие к ним территории на наличие взрывчатых веществ и устройств.