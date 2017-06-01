Михаила Саакашвили в Виннице облили зелёнкой, он требует от Порошенко возмещения стоимости испорченной футболки

Лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили во время поездки в Винницкую область облили зелёнкой.

«Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей Блока Петра Порошенко. Мы всё сняли и скоро вам покажем», — написал Саакашвили у себя в Facebook, возмущаясь тем, что ему испортили новую майку стоимостью в 50 евро, купленную в Амстердаме на обратном пути из Танзании.

«Пётр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад или возместите мне стоимость моей майки Lacoste», — добавил лидер «Руха новых сил».