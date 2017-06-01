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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесская теннисистка Элина Свитолина заняла 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Категория: Новости / Спорт

Одесская теннисистка Элина Свитолина заняла 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина поднялась на одну позицию в чемпионской гонке WTA и теперь занимает вторую строчку.

Чемпионская гонка WTA – рейтинг, исходя из которого формируется список восьми участниц престижнейшего соревнования, проводимого в ноябре каждого года – Итогового теннисного турнира в Сингапуре (WTA Finals). Данный рейтинг формируется исходя из выступлений спортсменок с момента окончания одного Итогового турнира до старта следующего.

В текущем сезоне 22-летняя украинка взяла титулы на соревнованиях в Тайбэе, Дубае, Стамбуле и Риме, а также дошла до четвертьфинала Roland Garros, благодаря чему Свитолина уже заработала 3 330 очков, что является серьёзной заявкой на участие в Итоговом турнире.



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