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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Еврокомиссия начинает процесс против стран, отказавшихся принимать беженцев

Категория: Новости / Политика

Еврокомиссия начинает процесс против стран, отказавшихся принимать беженцев

Европейская комиссия начала юридический процесс против трех стран Евросоюза, которые отказываются выполнять квоты по принятию беженцев. Как передает информационное агентство Reuters, речь идет о Венгрии, Польше и Чехии. Предполагается, что Еврокомиссия установит для стран крайний срок, до завершения которого они должны будут принять мигрантов, говорится в сообщении.

В случае повторного отказа трех стран, Еврокомиссия может обратиться в суд Евросоюза.

Напомним, ранее Европейский Союз уже назвал июнь крайним сроком для Польши, Австрии и Венгрии, к которому они должны начать принимать свою квоту мигрантов из Италии и Греции.



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