Снос стихийного рынка на Ицхака Рабина – хулиганство или наведение порядка?

Стихийный рынок возле Дома Мебели был снесен на законных основаниях.

Об этом сообщил в ходке аппаратного совещания управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов.

По его словам, торгующим на этом стихийном рынке неоднократно предлагалось перейти на территорию официально существующего рынка, расположенного через дорогу, но они отказывались. К тому же, стихийным этот рынок можно считать весьма условно. «Торговля на самом деле там хорошо организована определенными людьми. Торговцев там пытались урезонить, объяснить, что нужно торговать на официальном рынке, где им были предоставлены места, но они упорно отказывались и не реагировали ни на какие аргументы. Привыкли, что о них спотыкаются», — отметил чиновник.

Именно поэтому в пятницу к ним «…были приняты законные меры».

Отметим, что в ходе этих «законных мер» два десятка молодых людей спортивного вида буквально разгромили торговые палатки и лотки стихийной торговли, походу дела нанеся некоторым особого несговорчивым торговцам телесные повреждения.

К тому же, как показал блиц-опрос, проведенный нашим корреспондентом, из почти трех десятков проживающих в этом районе людей против торговли на этом стихийном рынке не высказался никто. Прежде всего потому, что там цены на овощи и фрукты дешевле, чем на официальном рынке, на территории которого, к тому же, еще не завершена реконструкция.