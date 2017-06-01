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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

До сих пор паспортов на право работы не имеют пять одесских пляжей

Категория: Новости


До сих пор паспортов на право работы не имеют пять одесских пляжей

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии.

При этом исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко не смог внятно объяснить, почему такая ситуация имеет место практически в разгар курортного сезона.

По его словам, пляжи проверены, акватория обследована, а почему они тянут с оформлением документов, непонятно.

Впрочем, отвечая на вопрос мэра, чиновник заявил, что арендную плату эти территории вносят исправно.

Однако проблема в том, что без паспорта эти пляжи не имеют право на работу.



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