На юге области выявлено шестнадцать «левых» перевозчиков

Такую информацию озвучил в ходе аппаратного совещания в областной администрации руководитель управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры области Юрий Кононенко.

По его словам, в ходе проведенных рейдов были выявлены шестнадцать нелегальных перевозчиков. Они занимались пассажирскими перевозками на курортных направлениях – на Каралино-Бугаз, Затоку, Сергеевку, Вилково, Приморское и др.

По словам чиновника, в каждом случае был составлен протокол и наложен штраф в размере тысячи семисот гривен.

Однако, по мнению губернатора Максима Степанова, единовременные штрафы – это не выход. Тем более, что на ситуацию это никак не влияет. И нелегальные перевозки продолжаются. Проблема не только в том, что эти «леваки» не платят налогов. А ведь ни их, ни транспортные средства, на которых они работают, не проходят никакой проверки. А следовательно – представляют реальную опасность для пассажиров.

Поэтому он поручил транспортникам проводить рейды ежедневно и каждый раз выписывать штрафы выявленным «нелегалам». «Может быть, тогда они задумаются о том, что оформить документы и работать легально, платить налоги окажется дешевле», — отметил губернатор.