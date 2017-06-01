Введение весового контроля – вопрос жизни и смерти для дорожной сети региона

Такой вывод сделал в ходе аппаратного совещания губернатор одесской области Максим Степанов.

Он с возмущением воспринял доклад представителя инспекции «Гострансбезпеки», согласно которому накануне в Килийском районе было выявлено всего четыре перегруженных грузовика. Да и их водителям выписали протоколы о штрафе и… отпустили с миром.

«Вы-то хоть сами верите в то, что за сутки там прошло всего четыре перегруженных грузовика? Ведь на самом деле таких машин наверняка в десятки раз больше!», — заявил губернатор. Просто, по его словам, большинство смогли договориться и свободно проехали.

А когда Максим Степанов узнал, что при температуре воздуха более тридцати градусов проверяющие ограничились рекомендацией водителям фур переждать жару и продолжить движение вечером, когда температура снизится, возмущение губернатора достигло, что называется, «точки кипения».

«Да вашу инспекцию проще вообще ликвидировать», — заявил губернатор.

Ведь, перегруженные фуры разбивают дороги, а движение грузовиков при температуре выше двадцати восьми градусов вообще запрещено правилами, поскольку уничтожает асфальтное покрытие.

«При таком подходе ремонт дорог каждый год придется начинать сначала! И снова тратить на это миллиарды», — отметил Максим Степанов.

Он поручил подчиненным в кратчайшие сроки организовать тендер по закупке передвижных весовых комплексов и «перекрыть» ими все основные направления движения крупногабаритных фур в регионе.

При этом рядом с каждым должна быть создана штрафплощадка, куда будут отправляться перегруженные фуры. «Пусть водители лопатами, руками их перегружают. Один раз сделают, больше точно не поедут перегруженными», — уверен глава региона.

Причем сделать это поручено как можно скорее — до окончания уборочной компании, когда фуры с зерном потоком пойдут по дорогам, ведущим к одесским портам.