Тридцать автобусов, подаренных стамбульской мэрией передадут в управление «Одесгорэлектротранса»

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии. Как сообщил заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань, «…в результате КП «Одесгорэлектротранс» сможет участвовать в тендерах и выигрывать маршруты».

Это позволит не только создать новые рабочие места и увеличить прибыль предприятия, но и задать стандарт качества обслуживания пассажиров.

Правда, до этого необходимо еще оформить документацию и оплатить растаможивание автобусов. Поэтому городской голова поставил задачу перед финансистами в ближайшее время определить сумму, которую нужно будет выделить для этого.

Напомним, что о передаче Одессе тридцати новых автобусов заявил представитель стамбульской мэрии в ходе церемонии открытия в Одессе Стамбульского парка.

Сразу после этого городской голова Геннадий Труханов отметил, что это даст возможность покончить с монополией частников в сфере пассажирских автоперевозок в Одессе.