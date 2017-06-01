 
Информация к новости
  • Просмотров: 81
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

На Фонтане новые набережные

Категория: Новости


На Фонтане новые набережные

На 11-й, 14-й и 15й станциях Большого Фонтана работы по благоустройству новых набережных подходят к своему логическому завершению.

На 14-й станции Большого Фонтана высажены хвойные деревья, уложили около 250 метров свежей плитки - не успели установить лишь фонари. В то же время - на 11-й станции проделаны все те же работы, фонари уже поставлены и готовы к эксплуатации.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отдал два первых поручения касательно бережливости новых набережных – обеспечить капельный полив для хвойных деревьев, а также установить по периметру камеры видеонаблюдения.

Галерея

prev

На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
На Фонтане новые набережные
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 