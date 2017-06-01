 
Информация к новости
  • Просмотров: 107
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесский муниципалитет просит областной совет подставить плечо… Дворцу спорта

Категория: Новости


Одесский муниципалитет просит областной совет подставить плечо… Дворцу спорта

Одесская мэрия настойчиво обращает внимание областного совета на необходимость срочно привести в порядок Дворец спорта. Срочность объясняется тем, что на ледовой арене Дворца спорта должны проходить матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который состоится уже в следующем году.

Однако, как было отмечено на аппаратном совещании, на то чтобы привести в порядок и укрепить чашу самого катка необходимо до 1,5 миллиона гривен. При этом депутатам областного совета напоминают, что они уже пообещали выделить на реконструкцию всей ледовой арены 83 миллиона гривен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 