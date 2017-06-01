Одесский муниципалитет просит областной совет подставить плечо… Дворцу спорта

Одесская мэрия настойчиво обращает внимание областного совета на необходимость срочно привести в порядок Дворец спорта. Срочность объясняется тем, что на ледовой арене Дворца спорта должны проходить матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который состоится уже в следующем году.

Однако, как было отмечено на аппаратном совещании, на то чтобы привести в порядок и укрепить чашу самого катка необходимо до 1,5 миллиона гривен. При этом депутатам областного совета напоминают, что они уже пообещали выделить на реконструкцию всей ледовой арены 83 миллиона гривен.