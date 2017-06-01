В Одесской области не хватает комбайнов

Такое опасение выражают профильные службы областной администрации.

По мнению руководителя департамента экологии и природных ресурсов Ивана Петрива, в регионе имеются в наличии до 3300 комбайнов, «…многие из которых выпущены еще в советский период и давно устарели».

Поэтому для успешного проведения уборочной страды необходимо еще 1000-1100 единиц современной уборочной техники. И аграриям придется в ближайшее время решать этот вопрос.

Отметим, однако, что ситуация, когда во время проведения уборочной кампании нам не хватает своих комбайнов, повторяется почти ежегодно. Для решения задачи обычно привлекается техника из других регионов, где уборочная кампания начинается позже.