Одесские «национальные активисты» требуют отставки прокурора и губернатора

Накануне одесские так называемые «активисты» провели митинг у стен областной администрации, а потом попытались взять ее штурмом.

Вначале возле здания организованно собрались около полутора сотен представителей националистических организаций и так называемых «общественников».

Формально они выступали против бездействия правоохранительных органов и их неспособности предотвратить нападения на «активистов». Поводом послужило нападение на общественницу и экозащитницу Светлану Подпалую, которое произошло накануне возле ее дома.

Однако требования и претензии, которые звучали во время митинга, имели к самой пострадавшей весьма отдаленное отношение.

Собравшиеся, среди которых правили бал известные в городе националисты, требовали отставки руководителей правоохранительных органов.

А когда губернатор вышел к митингующим и рассказал о том, что полиция делает все, что ей положено по закону для расследования резонансных нападений, включая нападение на сына эколога Ивана Русева и Светлану Подпалую, собравшиеся начали требовать и его отставки. А после того, как посетовав на неконструктивизм диалога, Максим Степанов ушел, попытались силой ворваться в здание областной администрации.

Впрочем, благодаря выдержке и твердости полицейских, охранявших вход в здание, серьезных эксцессов удалось избежать.

В общем, у ряда экспертов возникло стойкое ощущение, что «актвисты» просто воспользовались нападением на Светлану Подпалую, чтобы расшатать ситуацию в городе. А некоторые обратили внимание и на то, что именно они получают выгоду от таких нападений.

А ведь еще древние римляне предписывали для раскрытия преступления в первую очередь искать тех, кому оно выгодно.

Напомним, что в своей записи в соцсетях сама пострадавшая Светлана Подпалая сразу после нападения обратила внимание на одну явную странность: «…я понимаю, меня предупреждают. Несмотря на то, что в последнее время я нахожусь в таком шоке от того, что происходит с побережьем, что даже ничего не пишу!»

Странно, не правда ли?