Три двойни родились в Одессе за последнюю неделю

С 19 по 25 июня в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 247 новорождённых, что на 65 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.

«Количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорождённые мальчики, которых появилось на свет 136 — на 41 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю родились 111 юных одесситок», — подчёркивают в горздраве.

Наибольшее количество родов на прошлой неделе принял роддом №5, где увидели свет 77 малышей. Кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 98 новорождённых — 56 мальчиков и 42 девочки, в числе которых три пары близнецов.

В мэрии также сообщили, что областной перинатальный центр закрывается для проведения ежегодного планового косметического ремонта и дезинфекции (до 1 августа).