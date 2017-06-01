 
Информация к новости
  • Просмотров: 367
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Киеве взорвали автомобиль с главой спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Украины (обновлено)

Категория: Новости / Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль с главой спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Украины (обновлено)

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль вместе с водителем – погибшим оказался сотрудник Главного управления разведки Минобороны, полковник Максим Шаповал.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook, кроме того, в результате взрыва пострадали прохожие – 27-летняя киевлянка и пожилой мужчина.

«По предварительным данным медиков, у женщины — осколочные ранения ног, у мужчины — осколочное ранение подбородка. Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации», — проинформировала Блищик.

В Минобороны уже подтвердили информацию о гибели своего сотрудника, между тем, по данным издания «Украинская правда», Шаповал руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Сотрудник Главного управления разведки МОУ Максим Шаповал руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает "УНН" со ссылкой на источники в Минобороны.

По факту взрыва следователи начали уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве взорвали автомобиль с главой спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Украины (обновлено)

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 