В Киеве взорвали автомобиль с главой спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Украины (обновлено)

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль вместе с водителем – погибшим оказался сотрудник Главного управления разведки Минобороны, полковник Максим Шаповал.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook, кроме того, в результате взрыва пострадали прохожие – 27-летняя киевлянка и пожилой мужчина.

«По предварительным данным медиков, у женщины — осколочные ранения ног, у мужчины — осколочное ранение подбородка. Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации», — проинформировала Блищик.

В Минобороны уже подтвердили информацию о гибели своего сотрудника, между тем, по данным издания «Украинская правда», Шаповал руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Сотрудник Главного управления разведки МОУ Максим Шаповал руководил охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает "УНН" со ссылкой на источники в Минобороны.

По факту взрыва следователи начали уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.