"Укрпочта" с 1 июля снизит стоимость доставки посылок в село

С 1 июля публичное акционерное общество "Укрпочта" снизит тарифы на доставку отправлений в село для услуг "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт". Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты", передает УНН.

«Ранее для отправлений в деревню "Укрпочтой Стандарт" в пределах области начислялась доплата 6 грн, по Украине - 15 грн. Теперь устанавливается единая цена 6 грн для всей Украины», - уточнили в компании.

Также для отправлений в село «Укрпочтой Экспресс» в пределах области была доплата 9 грн, по Украине - 30 грн. Теперь единая цена составит 9 грн для всей Украины.