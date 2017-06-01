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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Двое детей осиротели в ДТП на территории Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Двое детей осиротели в ДТП на территории Одесской области

ДТП произошло накануне на трассе «Одесса - Рени». На территории Измаильского района автомобиль «Мицубиси» вдруг, без какого бы то ни было внешнего воздействия, на полной скорости слетел с трассы и перевернулся.

В результате водитель, его жена и пожилая женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте.

Двое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле – мальчик и девочка восьми и девяти лет – выжили, но получили травмы и госпитализированы.

Причины случившегося выясняются. По предварительной информации, у водителя прямо во время движения случился приступ эпилепсии.

 



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