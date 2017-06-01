 
Информация к новости
  • Просмотров: 738
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Страшная трагедия произошла сегодня в Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Страшная трагедия произошла сегодня в Одессе

По информации ГУНП, в многоквартирном доме по адресу ул. Академика Королева, 118, корп.1 были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей.

Оба ребенка были задушены.

По имеющейся информации, по обоснованному подозрению в совершении этого жуткого преступления был задержан отчим погибших.

Следствие проводится сотрудниками  полиции Киевского района. Подробности пока не разглашаются.

Впрочем, свое  мнение по поводу случившегося уже сообщил в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Он разметил частично заретушированный портрет обвиняемого и сообщил, что «…этот нелюдь обвиняется в двойном убийстве детей школьного возраста!»



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 