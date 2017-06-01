Страшная трагедия произошла сегодня в Одессе

По информации ГУНП, в многоквартирном доме по адресу ул. Академика Королева, 118, корп.1 были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей.

Оба ребенка были задушены.

По имеющейся информации, по обоснованному подозрению в совершении этого жуткого преступления был задержан отчим погибших.

Следствие проводится сотрудниками полиции Киевского района. Подробности пока не разглашаются.

Впрочем, свое мнение по поводу случившегося уже сообщил в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Он разметил частично заретушированный портрет обвиняемого и сообщил, что «…этот нелюдь обвиняется в двойном убийстве детей школьного возраста!»