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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Французский бульвар остался без воды

Категория: Новости


Французский бульвар остался без воды

Засуха местного значения постигла жителей Французского бульвара и прилегающих улиц с самого утра.

По имеющейся информации, причиной стала течь в водоводе в самом начале Французского бульвара.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Водоснабжение обещают восстановить уже к семнадцати часам.

Отметим, что ситуацию существенно обостряет тот факт, что именно на Французском бульваре находятся крупнейшие одесские здравницы, где отдыхают и восстанавливают здоровье тысячи туристов.



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