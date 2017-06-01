Французский бульвар остался без воды

Засуха местного значения постигла жителей Французского бульвара и прилегающих улиц с самого утра.

По имеющейся информации, причиной стала течь в водоводе в самом начале Французского бульвара.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Водоснабжение обещают восстановить уже к семнадцати часам.

Отметим, что ситуацию существенно обостряет тот факт, что именно на Французском бульваре находятся крупнейшие одесские здравницы, где отдыхают и восстанавливают здоровье тысячи туристов.