Безвиз приходит и уходит, а кушать хочется всегда

По мере того, как проходит ажиотаж по поводу получения Украиной «безвиза», начинают проступать реальные очертания того, что же произошло на самом деле.

Фонд «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова провели социологический опрос, предложив 2018 респондентам ответить на вопрос: «Является ли для них важным введение безвизового режима с ЕС?». Каков результат?

33,7% опрошенных ответили отрицательно;

23,8% респондентов заявили, что безвиз для них является маловажным;

10,1% назвали это событие очень важным;

28,6% отметили, что это событие стало для них в целом важным.

Таким образом, общий баланс фиксирует скорее скептическое отношение к «безвизу», чем повальную эйфорию. Ведь для 57,5% он оказался маловажным, тогда как только для 38,7% наоборот.

Следующие данные только подтверждает данный вывод. 40,2% опрошенных заявили, что не собираются ехать ни в одну из стран Шенгена. И всего 9,9% заявили о планах воспользоваться безвизовым режимом. Примечательно и то, что 2/3 граждан Украины (66%) вообще не имеют загранпаспортов. И эксперты отмечают, что это много, так как в 2013 году, когда речь о безвизе не шла, этот показатель был равен 70%.

Большое внимание привлекает ответ на вопрос: «Что необходимо для того, чтобы чувствовать себя европейцем?». Почти 60% опрошенных ответили, что необходим определенный уровень материального благосостояния.

«Как и ожидалось, «безвиз» не вызвал эйфории у граждан Украины. Они трезво оценивают свои возможности, понимая, что для полноценной «европейскости» необходим, прежде всего, достаточный уровень благосостояния», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Также депутат отмечает, что власти пора заканчивать праздновать, необходимо закатывать рукава и начинать работать, поднимать экономику.

К слову, именно оживление торговли со странами СНГ помогло обеспечить рост ВВП в Украине в первом квартале этого года. По итогам января – апреля 2017 года экспорт украинских товаров в восточном направлении вырос на 38,5%, а в страны ЕС прирост составил всего 21,4%. Соответственно, если граждане Украины хотят побыстрее восстановить экономику и достичь более высокого уровня благосостояния, чтобы почувствовать себя европейцами, нужно как можно быстрее восстанавливать взаимовыгодные экономические отношения с соседними странами.