За пять месяцев нынешнего года одесская таможня заработала в шесть раз больше, чем за весь прошлый год

Такие данные привел на совещании в областной администрации начальник одесской таможни Александр Власов.

По его словам, если в прошлом году объем перевыполнения оставил 368 миллионов гривен, то за пять месяцев нынешнего года – 1,316 миллиардов!

Чиновник отметил, что согласно правительственному постановлению часть этих средств будут направлены на приведение в порядок дорожной сети региона. И в первую очередь, на реконструкцию трассы «Одесса-Рени».

Как отметил губернатор Максим Степанов, такие показатели наглядно свидетельствуют о том, что «…идем в правильном направлении».

Впрочем, он все же обратил внимание руководства таможни на необходимость сократить время досмотра грузов, а также предложил подходить к этому вопросу дифференцированно.

В частности, по его мнению, вряд ли стоит регулярно досматривать грузы крупных и добросовестных поставщиков, у которых ранее никогда не выявлялось ни каких нарушений.