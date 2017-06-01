«Экономия» ценой человеческих жизней

Если внимательно проанализировать работу украинского правительства, то обязательно приходишь к выводу, что основные усилия там направлены на поиски экономии средств. Причем, стараются сэкономить на всем, особенно на расходах на социальные нужды. А вот на утверждение полицейского управления денег не жалко. Для этого значительно увеличили бюджет на содержание полиции, прокуратуры, судов и обороны. Это признак того, что правительство не уверено в лояльности своего народа и основную надежду при этом возлагает на репрессивные меры.

При этом государственные мужи мало заботятся о развитии экономики, создании рабочих мест, повышении зарплат и пенсий. Одновременно ищут любые возможности для увеличения налогов, повышения цен на коммунальные услуги, продовольствие и промышленные товары. Правительство не выполняет основные требования, заложенные законодательно в Конституции Украины, которая гарантирует гражданам страны бесплатное образование и медицинские услуги. В нашей стране медицина – самое дорогостоящее «завоевание» отечественной демократии. Казалось бы, кому непонятно, что экономить на человеческом здоровье и, тем более, жизни – это преступление? А именно это четко просматривается в конкретных мерах Кабинета министров Украины и Верховной Рады. И далеко за примером ходить не приходится. Возьмем так называемую медицинскую реформу. Если ее внимательно изучить, то нетрудно прийти к выводу, что основная ее суть сводится к тому, чтобы в заретушированной форме сделать медицину экономной и в значительной мере платной для пациентов. В ней предусмотрены меры по сокращению ряда отделов, лабораторий и медучреждений. О том, во что уже обходится нам сокращение одного из подразделений в здравоохранении, свидетельствует появление опасного заболевания – ботулизма.

Санитарной службы нет, ботулизм – есть

Спросите, а какое отношение имеет массовое заболевание этим недугом к работе Минздрава Украины?

Дело в том, что наши реформаторы решили сократить санитарно-эпидемиологическую службу. Мол, это лишнее звено в медицине, дорогостоящее, обойдемся и без него. И обходятся. Правда – какой ценой? Сегодня можно утверждать, что ценой человеческих жизней. Дело в том, что именно бесконтрольное производство и реализация продуктов питания привели к проявлению страшного заболевания. Среди жертв этой болезни есть и житель Одессы. Он приобрел в СУПЕРМАРКЕТЕ вяленую рыбу и заболел. Несмотря на то, что в Одессе была сыворотка от этого недуга, человек в 52 года умер.

Жертвами заболевания стали жители еще некоторых областей Украины. И все они употребляли эту злосчастную вяленую рыбу. Но оказалось, что в Украине нет сыворотки против этого недуга. Вот дожились, что и на это денег не выделяют! Заболел – умирай.

Раньше как было: санслужба следила за производством продуктов питания и их реализацией. Наше правительство решило сократить одну из контролирующих служб. А ответственность за качество продукции возложило на производителей. За качество реализованной продукции отвечает торговая сеть. Вот и досамоконтролировались, когда от недоброкачественной продукции умирают люди. Разве это не геноцид собственного народа ради экономии?

Между прочим, заболеть ботулизмом можно не только от употребления рыбы, но и других недоброкачественных продуктов. Ученые-медики утверждают, что эти бациллы существуют столько же, сколько и человечество. Однако его впервые зафиксировали документально в 1793 году. Ботулизм бывает пищевой, когда человек отравляется при употреблении некачественной пищи, а также есть и полевой, когда заражение происходит при попадании в рану бацилл, находящихся в почве. Есть и детский ботулизм, который поражает спорами детей в возрасте до 6 месяцев.

Первые признаки заболевания ботулизмом

Палочка бактерии при попадании в организм человека очень быстро проявляет свою болезнетворную деятельность. Инкубационный период от 2 до 6 часов, редко несколько дней. У человека появляется боль в животе, понос, повышается температура 37 – 37,6 градусов. Наблюдается рвота. Если не принять мер по оказанию помощи, яд быстро всасывается, поражая нервную систему, парализуя мышцы и другие органы. Может проявляться сухость во рту, нарушается глотание, появляется гнусавость голоса, затруднены движения языка, расширяются зрачки, появляются отеки головного мозга, кровоизлияние в желудочно-кишечный тракт и другое.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Промедление ведет к необратимым процессам.

Как выбрать клубнику

Сегодня, когда на прилавках появилось много свежих овощей, ягод и фруктов, нас тоже поджидают неприятности. Возьмем клубнику. Вы обратили внимание, что она появилась в продаже, как только потеплело? А знаете, где и как ее выращивают? В парниках и под пленкой, а чтобы она была крупнее и раньше созрела, ее накачивают удобрениями. Ваше счастье, если от употребления ранней клубники вы не заболели. При высокой цене ее много не съешь. А вот сейчас, когда ягод предостаточно, отравиться нитратами вполне возможно. Ведь теперь никто не контролирует качество ягод и фруктов. Раньше опять-таки санитарная служба определяла наличие в ягодах нитратов, проверяла на радиоактивность. Кто знает, откуда продукцию завезли, возможно – из Чернобыльской зоны? Теперь никому до этого нет дела. Бесконтрольность – еще один из путей к выполнению плана украинских реформаторов, которые считают, что 8 миллионов украинцев в мире – вполне достаточно.

И все же, если вы не хотите стать жертвой перенасыщенной нитратами клубники, то при покупке ягод обращайте внимание на такие детали. Прежде всего – каков их запах. У спелой ягоды он должен быть ярко выражен. А если она невнятно пахнет – значит, она недозревшая. Если аромата вообще нет – следовательно, ее вырастили с избытком нитратов. Качественная ягода клубники должна иметь ярко-красный цвет. Если ягоды имеют очень темный бордовый цвет, – они перезрелые или подкрашенные. Белый кончик клубники – ягода не созрела или кислая на вкус. Размер тоже имеет значение, клубника бывает разных сортов, оттого и размер ее различен. Но нередко очень крупные ягоды – признак того, что они накачаны водой. Обращайте внимание на хвостик ягоды, он должен иметь зеленые и мясистые листочки, это подтверждение того, что их доставили прямо с грядки. Если же листочек пожухлый – значит, их собрали давно. Если между листочками и ягодой имеется расстояние, такая ягода будет сладкой, а если листочки прижатые к ягоде – такая ягода кисловатая. Не покупайте клубнику без хвостика – она быстро портится.

Опасные арбузы

Еще несколько дней – и у нас появятся арбузы. Это самая большая ягода, но в ней тоже таится немало опасностей. Дело в том, что ранние арбузы выращивают при закрытом грунте. Их стараются вырастить побыстрее и покрупнее. А для этого все меры хороши. Для потребителя же это верная возможность отравиться из-за избытка в арбузах нитратов. Арбузам нередко делают инъекции, чтобы они быстрее созревали. Если вы купили ранний арбуз, разрезав его, обратите внимание на мякоть ягоды. Если между кожурой и мякотью имеется своеобразный бледноватый ореол, знайте – арбуз перенасыщен нитратами. Не употребляйте такие арбузы, если не хотите стать клиентом «бесплатной» медицины. Лучше подождите несколько дней и тогда насытитесь безопасными и вкусными арбузами, выращенными на открытом грунте.