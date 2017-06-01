Куда бы еще вступить?..

Верховная Рада приняла закон о курсе Украины на северо-атлантическое сотрудничество. Тем самым ситуация во взаимоотношениях с НАТО возвращается к 2009 году. Наша страна к тому времени уже была официальным партнером НАТО. Достаточно вспомнить нашу военную миссию в Ираке, в ходе которой погибли украинские военнослужащие.

Были у нас и другие мероприятия по сотрудничеству с Северо-атлантическим альянсом. Но потом Виктор Янукович принял решение о резкой перемене украинской внешней политики. И в результате та же Грузия осталась среди натовских партнеров. И привлекается к операциям блока в различных странах мира. Грузия сегодня как никогда близка к официальному вступлению в Северо-атлантический альянс. Тогда как Украина, несмотря на все ее заявления о готовности вступить в блок примерно к 2020 году, осталась на обочине процесса. Хотя недавно туда приняли даже такую слабую в военном отношении страну, как Черногория. Видимо, натовцы позарились на ее географическое положение и возможность заполучить военные базы в Адриатике. Как видим, в НАТО берут не всех и не каждого. Наши же политики захлебывались от восторга, когда был проголосован этот законопроект. И даже предложили в нему своего рода дополнение в виде партнерства с США, но вне северо-атлантического блока. Радовался принятию Верховной Радой закона о курсе на вступление Украины в НАТО спикер Андрей Парубий. Словно Украина уже заполучила членство в этом блоке. Хотя до сих пор, несмотря на коленопреклонение наших политиков перед администрацией США, Украина так и не получила летальное оружие. Скорее всего из-за боязни захвата его образцов во время конфликтов, а возможно – из-за опасений в коррупции. Ведь даже наше вооружение сегодня стало предметов несанкционированной торговли. Подтверждают эти опасения и участившиеся взрывы наших артиллерийских складов. Следствие по той же Балаклее молчит. Хотя по отрывкам информации, попадающей в прессу, можно понять, что там далеко не все благополучно с охраной и с воинской дисциплиной. Так что заокеанским партнерам есть о чем переживать. Летальное оружие не хотят предоставить Украине не только США, но и так называемые «люби друзи», включая Литву и Польшу. С этими странами у нас сформированы даже совместные бригады. Однако, как говорится, табачок врозь. «Люби друзи» готовы предоставить нам свое вооружение советского производства, уже устаревшее, которого достаточно и у нас самих. Ибо по стандартам НАТО армии должны иметь современное вооружение. Президент Украины Петр Порошенко провозгласил, что наша армия будет соответствовать стандартам Северо-атлантического альянса к 2020 году. Но путь неблизкий. На сегодняшний день Украина не имеет даже собственного патронного завода. А закупать боеприпасы в той же Америке весьма накладно. Америка и не заинтересована в развитии у нас производства вооружений и боеприпасов, поскольку существует очень серьезная конкуренция на рынке оружия. И никто не хочет уступать на нем место Украине.

На днях спикер Верховной Рады Андрей Парубий в Вашингтоне выступал перед американскими конгрессменами. Опять похвалялся достижениями Украины на пути реформ и тем же безвизом. Дескать, наша страна выполнила все 144 условия Европейского союза, за что и получила безвизовый въезд наших граждан на территорию ЕС. Но при этом Парубий не преминул напомнить, что Украина сегодня защищает не только свои интересы, а всю европейскую цивилизацию. И даже создала оборонительные сооружения на Востоке – так называемый европейский вал. Недавно эту стройку проинспектировали народные депутаты из парламентского комитета по обороне. Мелкая железная сетка типа рабица не способна задержать даже степных грызунов, не говоря уже о сепаратистах и их танках. Пограничники просят еще 500 млн. гривен на достройку объекта. Пока же, кроме заградительной сетки, там есть несколько сторожевых вышек и блиндажей, прокопан противотанковый ров. На все это истрачены немалые средства, в том числе и полученные от Евросоюза. Лучше всех об этом осведомлен бывший премьер-министр Арсений Яценюк, неожиданно ставший миллионером. Он теперь разъезжает по свету в поисках кредитов – вдруг кто-то западет на его просьбы.

Как недавно заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, в 2017 году, если и будет очередной транш Международного Валютного Фонда, то не более 1 млрд. долларов. Куда больше можно вытряхнуть из наших фискалов, которых недавно массово задерживали и доставляли в сизо на вертолетах. Очевидно потому, что в тот день отмечал свою годовщину пребывания на посту Генерального прокурора Юрий Луценко. Средства можно поискать и в других местах. Однако главный военный прокурор Анатолий Матиоз засекретил электронные декларации служащих своего ведомства. В то же время Национальное Антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальном Агентстве по противодействию коррупции. А точнее – в кабинете заместителя главы Национального Агентства Руслана Радецкого. Ключи от его кабинета любезно предоставила директор этого органа Наталья Кольчак. А министерство юстиции, с которым она разругалась вдрызг, подготовило законопроект об изменении механизма комплектования Национального Агентства по противодействию коррупции, с намерением подчинить этот орган Верховной Раде. Чтобы иметь возможность влиять на антикоррупционеров.

На днях парламент Нидерландов наконец ратифицировал соглашение с Украиной об ассоциации с ЕС. Но при условии, что наши граждане не будут работать в Голландии и нашей стране не будет предоставляться финансовая помощь. Это по поводу подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. Кроме мизерных квот на продукцию украинского сельского хозяйства мы ничего не получили. Как и от вступления в ВТО.

В то же время Беларусь подписала соглашение со Швейцарией о поставках туда своих трамваев и троллейбусов. А вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве наблюдателя, все та же Беларусь оказалась в одной компании с такими странами, как Китай и Индия. Уже сегодня Беларусь извлекла из этого пользу. Например, Китай предоставил кредит на строительство нефтеперерабатывающего завода. И готов финансировать строительство ряда других белорусских объектов, в частности - атомной станции. Словом, вступать следует туда, где можно получить выгоду, а не влипнуть в нечто вязкое. А наши политики порой не задумываются над тем, что делают. Например, секретарь Совета национальной Безопасности Александр Турчинов предлагает отказаться от статуса антитеррористической операции, а член комитета Верховной Рады по обороне Иван Винник рекомендует конфликт на Донбассе назвать оборонительной войной. Все тот же Андрей Парубий не унимается в своем желании ввести визовый режим с Российской Федерацией. Думается, такая мера может только повредить нашем «заробитчанам», а главное - гражданам Украины, имеющим родственников в России. Вступать куда-либо или делать что-то опять же нужно не во вред себе.