У Европы есть чему поучиться, и это – не гей-парады

В очередной раз удивляюсь некой избирательности, с которой украинские власти предлагают те или иные европейские стандарты в качестве целей для реформирования нашего многострадального общества.

На тернистом пути евроинтеграции украинский народ выполнил все сто сорок четыре условия, поставленные Евросоюзом для получения всего лишь безвиза. Причём, упомянутые условия (как правило – ограничительного характера) выполнял весь народ, а безвизом воспользуется около 12 % населения, точнее – наиболее состоятельная его часть.

Или другой характерный пример действий власти по принципу «тут играем – тут не играем»: нас постоянно призывают в рамках пенсионной реформы смириться с повышением пенсионного стажа до европейского уровня, даже в обозримом будущем не обещая европейский уровень самих пенсий.

Или вот, на днях, вся страна вынужденно-принудительно должна была наблюдать за шествием кучки людей, которые пытаются навязать всему остальному сообществу свой нетрадиционный способ выражения столь интимного и сакрального чувства как любовь. Согласитесь, логичным и более естественным было бы обсуждать эти темы со своими партнёрами тет-а-тет, но мы стараемся во всём следовать Европе, а там принято афишировать интимные стороны жизни. Поэтому украинские власти, осознавая уровень неприятия по большей части верующим или просто традиционно ориентированным народом подобных акций, упрямо их проводят, используя бюджетные средства и беспрецедентные меры защиты абсолютно бесполезных для общества людей от самого же общества. Недавний, так называемый «Марш ривности» охраняли шесть тысяч полицейских, и это в стране с прогрессирующим уровнем преступности!

Испания для нас не пример?

Возможна ли подобная настойчивость украинской власти в навязывании других, не менее спорных с привычной для нас точки зрения, европейских стандартов? Например, европейской практики в отношениях с регионами, борющимися за автономию или расширение своих конституционных прав.

В этом сложнейшем вопросе Европа, в которую так стремится Украина, имеет собственные, действительно достойные подражания примеры взаимодействия с автономными регионами.

Таким позитивным примером для Украины мог бы стать европейский, не побоюсь этого слова, уровень отношений Испании с Каталонией и Страной Басков. Испания являет собой отличный пример особого статуса отдельных регионов при сохранении унитарного территориального устройства страны.

Для тех читателей, которые слабо представляют себе государственное устройство Испании, следует напомнить, что Испания – унитарное государство с высокой степенью децентрализации. В административно-территориальном отношении страна делится на 50 провинций, входящих в 17 автономных сообществ. Три последние (Каталония, Страна Басков и Галисия) образованы по национальному принципу на территории проживания соответствующих коренных народов – каталонцев, басков, галисийцев. Эти сообщества, а также Андалусия, обладают наиболее высокой степенью автономии по сравнению со всеми остальными.

История борьбы за независимость

Борьба каталонцев, равно как и басков, за независимость – это проблема, существующая, без преувеличений, уже не первый век, а в основе ее лежит идея собственной культуры и государственности. У каталонцев своя история государственности – и в качестве самостоятельного княжества, и затем в составе Королевства Арагон, в которое Каталония вошла добровольно. После же завоевания региона Испанией в 1714 году он и начал борьбу за восстановление своей независимости, которая продолжается до сих пор.

У басков собственное государственное образование было лишь у предков, васконов, во времена древнего мира (не считая самопровозглашенной республики во времена гражданской войны в Испании, но она просуществовала лишь год – с 1936 до 1937 года). После же баскские территории входили в состав Римской империи, Королевства Наварра и Испании, однако всегда пользовались широкой автономией и исключительными правами. Именно этим, а также лингвистической и этнической уникальностью и обосновывается баскский сепаратизм.

Не лишним будет также вспомнить, что баски и каталонцы не всегда вели свою борьбу мирными методами, как в настоящее время. Баскская террористическая организация ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna – «Страна Басков и свобода») действовала с 1959 года и сложила оружие лишь в 2011 году.

Если про ЭТА известно почти всем, то про каталонский терроризм помнят немногие. Начиная с 1970-х существовало несколько террористических организаций каталонских сепаратистов, самая известная из которых, Terra Lliure («Свободная земля»), самораспустилась в 1991 году.

Радикализация сепаратистских движений в Каталонии и Стране Басков была во многом спровоцирована эпохой правления в Испании диктатора Франсиско Франко, который жестко подавлял любые национальные проявления басков и каталонцев, запрещал их символику, а также использование любых языков, кроме испанского.

Вам, дорогой читатель, такие методы «единения» с национальными меньшинствами ничего не напоминают? Ну, и результаты такого давления центральных властей были аналогичны сегодняшней нашей ситуации. Но испанские власти, чтобы не потерять страну, изменили тактику.

Привилегии для автономных регионов

Каталонцы после смерти Франко попросили автономии, которую и получили от центральной испанской власти в 1979 году, а в 2006 году автономия была дополнительно расширена. Самоуправление Каталонии и других испанских регионов (17 автономных сообществ и два автономных города) определяется конституцией и автономными статутами (специальный законодательный акт о статусе региона). Каждый статут индивидуален, причем наиболее широкие полномочия именно у Каталонии, от которой не сильно отстает и Страна Басков.

Баски особо гордятся тем, что фактически признаются их исторически сложившиеся форальные права (от «фуэрос» – совокупность льгот и привилегий, во многом определяющих их взаимоотношения с центром), которые являются для них воплощением старинных традиций и обычаев, символом национальной самобытности.

Каталонцы (и баски) признаются как отдельная национальность в составе испанской нации.

Каталония имеет собственные национальные символы – флаг и гимн. И эти атрибуты широко используются не только госучреждениями, но и жителями, и даже бизнесом автономии. Кроме того, 11 сентября регион массово празднует собственный национальный праздник – Диаду, или Национальный день Каталонии, который сопровождается гуляниями, концертами, митингами и шествиями. Посвящён он, как ни странно, падению Барселоны в 1714 году, в результате чего Каталония и оказалась завоевана Испанией.

Еще один острый момент – язык. Каталанский язык является не только официальным наравне с испанским, но и признан единственным историческим языком региона (аналогичная ситуация и с баскским языком в Стране Басков). Более того, он является официальным еще в двух других автономиях – Балеарские острова и Валенсия (валенсийский – лишь диалект каталанского), в регионах других стран – департаменте Восточные Пиренеи во Франции и в городе Альгеро на Сардинии (Италия), а также государственным в Андорре. Образование в Каталонии доступно только на каталанском, а испанский изучается как отдельная дисциплина (а вот в Стране Басков двуязычное образование с правом выбора). Все каталонцы (и даже те, кто переехал в автономию на постоянное жительство) должны изучать каталанский язык. Кроме того, каталанский обязателен для всех госучреждений региона и официальных документов. Пресса, телевидение и другие СМИ вещают на обоих языках.

Автономия имеет собственный парламент, который имеет право издавать региональные законы, не нарушающие конституцию. Он избирается без какого-либо участия центральных властей прямым голосованием жителей региона. Есть и свое правительство – Женералитат (Generalitat) во главе с председателем, формирующееся победившей на парламентских выборах партией. Кроме того, каталонцы и баски имеют представительство в Генеральных Кортесах (парламенте Испании) и даже в Европарламенте.

Более того, Каталония и Страна Басков – единственные автономии, которые имеют собственную полицию, напрямую подчиненную местному правительству.

Каталония и Страна Басков – это наиболее экономически развитые регионы Испании. По итогам 2015 года ВВП Каталонии составил 19 процентов от испанского (а если добавить шесть процентов Страны Басков – выйдут 25). При этом Барселона имеет собственный бюджет и даже собирает часть налогов. Правда, в этой области автономия Каталонии невелика – 95 процентов собранных налогов она отправляет в центр, а назад в виде финансирования и прочего получает лишь около половины отправленной суммы. Однако кардинально отличается ситуация в Стране Басков, которая собирает и распределяет почти все налоги самостоятельно, а в Мадрид отправляет только фиксированный взнос, который сейчас составляет чуть более шести процентов дохода басков.

Жесткие меры рождают лишь противодействие

Почему же в условиях широких полномочий и привилегий Каталония и баски так активно продолжают бороться за независимость?

Вина в нынешнем всплеске сепаратизма лежит на правящей Народной партии (НП) и возглавляющем ее Мариано Рахое, который решил взять жесткий курс в отношении сепаратистов. В 2006 году НП подала в Конституционный суд заявление против нового автономного статута Каталонии, который уже был одобрен Мадридом и принят. В итоге часть статей были признаны неконституционными и подверглись правке.

Вторым фактором стал отказ уже премьер-министра Рахоя в 2012 году пойти навстречу Барселоне и расширить ее финансовую и налоговую автономию (собственное министерство финансов и контроль над сбором налогов, как в Стране Басков).

Стоит отметить, что сепаратистски настроенные власти Каталонии до сих пор совершают какие-нибудь акты неповиновения. От таких серьезных, как проведение референдума, создание собственного МИДа, открытия собственных представительств региона за рубежом или до попытки сформировать собственное министерство обороны. В частности, в автономии несколько лет назад запретили так любимую испанцами корриду, объяснив это, конечно же, соображениями гуманности и защиты животных. Еще один забавный момент – это каталонские такси, выкрашенные в черный цвет в отличие от белых по всему испанскому королевству. Более того, некоторые каталонские отели порой отказываются принимать в качестве удостоверения личности документы о праве на временное проживание в Испании (даже у дипломатов), заявляя что-то вроде «здесь вам не Испания».

Вот только в ответ даже на откровенно провокационные действия испанцы почему-то не вводят режим АТО, военное положение или, упаси Бог, мобилизацию испанцев против каталонцев или басков. Они стараются действовать мягкой силой, исключительно с помощью судебно-административного давления, а также СМИ. Такой подход вынуждает и самих каталонцев в ответ действовать исключительно мирными методами. И даже легендарная баскская ЭТА, не побоюсь такого сравнения – испанский аналог ИГИЛ, сложила оружие за ненадобностью в 2011 году.

Согласитесь, мой дорогой читатель, просто-напросто сложно применять насилие против тех, кто не проявил к вам никакой агрессии. а совместные договорённости даже при кардинальных различиях договаривающихся сторон всегда могут стать базисом для ведения общего Дела. Главное – ценить и бережно сохранять эти отличия: исторические, лингвистические, культурные. В этом, наверное, и есть секрет европейского мирного сосуществования и соседства, а не в том, кто кого и как любит, да простит меня мой уважаемый читатель… Перефразируя нашего знаменитого сатирика, любовь – дело тонкое, обнародованию не подлежит.