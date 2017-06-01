Проведение исполкома находится под вопросом

Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Еремица.

По его словам, причиной стала масштабная кибератака, одной из жертв которой оказалась компьютерная сеть мэрии.

Поэтому документы по вынесенным на заседания исполкома вопросам могут просто не успеть подготовить, считает депутат.

Впрочем, по данным пресс-службы мэрии, хакерская атака поразила лишь часть компьютерной сети. « В мэрии работают все сервера, включая официальный сайт, «15-35», система ЦНАП, Общественный бюджет и прочие».

Во всяком случае, решение о проведении исполкома 29 июня пока остается без изменений.