Еще один балкон упал накануне в Одессе

Падение очередного балкона произошло на улице Коблевской,40. То есть, буквально рядом с тем местом, где осенью прошлого года произошло обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина.

На сей раз рухнула часть балкона второго этажа. К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших.

Но проблема в том, что часть конструкции осталась висеть буквально над головами люлдей и ее необходимо срочно демонтировать во избежание дальнейшего обрушения.

Отметим, что по словам местных жителей, они неоднократно обращались в ЖЭК по поводу ветхого состояния балконов, но никаких действий не последовало.