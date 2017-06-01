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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Еще один балкон упал накануне в Одессе

Категория: Новости


Еще один балкон упал накануне в Одессе

Падение очередного балкона произошло на улице Коблевской,40. То есть, буквально рядом с тем местом, где осенью прошлого года произошло обрушение балкона, в результате которого погибла  пожилая женщина.

На сей раз  рухнула часть балкона второго этажа.  К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших.

Но проблема в том, что часть конструкции осталась висеть буквально над головами люлдей и ее необходимо срочно демонтировать во избежание дальнейшего обрушения.

Отметим, что по словам местных жителей, они неоднократно обращались в  ЖЭК по поводу ветхого состояния балконов, но никаких действий не последовало.



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