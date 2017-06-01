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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На поселке Котовского пополам разорвало автомобиль

Категория: Новости


На поселке Котовского пополам разорвало автомобиль

По информации нашего корреспондента, это произошло во время ДТП на проспекте Добровольского.

В нем автомобиль «БМВ» фактически протаранил двигавшуюся навстречу «Ауди». В результате автомобиль «Ауди» разорвало практически пополам, а его кузов отлетел на несколько метров и повредил стоящий неподалеку микроавтобус, по пути травмировав  пешехода.

В результате пешеход, женщина –водитель «Ауди» и ее пассажир получили травмы и госпитализированы.

Что стало причиной столкновения, выясняется. По одной из версий, водитель «Ауди», совершая поворот, не предоставил права преимущественного движения двигавшемуся навстречу «БМВ».



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