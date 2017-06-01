В Одессе хотят открыть школу с преподаванием на болгарском языке

В Киеве состоялась встреча официальных представителей Украины и Республики Болгария, на которой обсуждалась перспектива открытия в Одессе школы с преподаванием на болгарском языке.

В рамках встречи обсуждался вопрос открытия в Одессе украино-болгарской средней школы, что связано с возросшим интересом болгарской общины к обучению на родном языке. Обсуждая этот вопрос, украинская сторона выразила согласие и готовность реализовать эту идею, (ознакомив болгарскую делегацию с опытом работы в сфере среднего образования в Украине.) Министр образования Украины Лилия Гриневич также поддержала перспективу открытия школы и приняла для изучения программу обучения в смешанной школе. Как подчеркнули эксперты из Болгарии, вводя преподавание предметов на болгарском языке, программа должна соответствовать украинским учебным планам.

По итогам встречи принято решение ускорить процесс взаимного формирования болгарских классов с возможностью начала учебного 2017/2018 года. Посол Красимир Минчев выразил благодарность украинской стороне за понимание и готовность открыть украинско-болгарскую среднюю школу в Одессе.