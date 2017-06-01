В Подольске мальчик украл из дома своего друга 4 тысячи гривен

В Подольске 15-летний мальчик украл из дома своего друга 4 тысячи гривен. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Жительница Подольска обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу 4 тысяч гривен. Деньги, по ее словам, находились в шкафу в доме. Однако, ни двери, ни окна жилища повреждены не были.

Сама же женщина вместе с мужем только вернулась с заработков. Во время отсутствия родителей их сын-подросток приводил в дом своего друга-ровесника. Он и оказался вором. В день, когда пропали деньги, он постоянно звонил сыну потерпевших и спрашивал, где он находится и когда вернется домой.

15-летний мальчик признался в совершении кражи. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.