В Затоку организовали дополнительные маршруты

В Одесской области насчитывается 334 внутриобластных и 106 пригородных маршрутов.

Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании в ОГА сообщил начальник управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры областной государственной администрации Юрий Кононенко.

Он также доложил, что в области организовано 18 дополнительных сезонных маршрутов в направлении Затоки, Каролино-Бугаза, Санжейки, Грибовки, Курортного, села Приморское Килийского района, Вилково.

Также, с целью обеспечения возросшего пассажиропотока, связанного с наступлением курортного сезона, внесены изменения в расписание действующих маршрутов по указанным направлениям.

Юрий Кононенко также сообщил о том, что к нелегальным перевозчикам на «горячих» маршрутах применяется мера — штраф в размере 1 тыс. 700 грн.