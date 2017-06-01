Управление статистики сообщает, что средняя пенсия в Одесской области — 68 долларов

Среднестатистический пенсионер Одесской области получает пенсию в размере 1 тыс. 764 гривен 20 копеек.

Об этом сообщает региональное управление статистики.

Всего в Одесской области насчитывается 631 тысяча пенсионеров.

Таким образом, средняя пенсия в регионе составляет чуть менее 68 долларов США. Для сравнения, установленный ООН уровень бедности составляет 5 долларов в день, или 150 долларов в месяц — вдвое больше, чем среднестатистическая одесская пенсия.