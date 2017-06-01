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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Управление статистики сообщает, что средняя пенсия в Одесской области — 68 долларов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Управление статистики сообщает, что средняя пенсия в Одесской области — 68 долларов

Среднестатистический пенсионер Одесской области получает пенсию в размере 1 тыс. 764 гривен 20 копеек.

Об этом сообщает региональное управление статистики.
Всего в Одесской области насчитывается 631 тысяча пенсионеров.
Таким образом, средняя пенсия в регионе составляет чуть менее 68 долларов США. Для сравнения, установленный ООН уровень бедности составляет 5 долларов в день, или 150 долларов в месяц — вдвое больше, чем среднестатистическая одесская пенсия.


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