Самолет совершил аварийную посадку на юге Одесской области

В Одесской области, Килийском районе, вчера 27 июня, совершил аварийную посадку самолёт АН-2. «Три часа назад, во время выполнения сельхоз работ аварийную посадку совершил самолет АН-2. Предварительно причиной происшествия стал отказ двигателя. Более квалифицированные выводы сделают специалисты«, — опубликовал информацию о случившемся на своей странице в Facebook глава Килийского районного совета Павел Бойченко. По словам Бойченко, пилотам удалось посадить летательный аппарат прямо в поле. Летчики живы.