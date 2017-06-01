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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Самолет совершил аварийную посадку на юге Одесской области

Категория: Новости / Происшествия

Самолет совершил аварийную посадку на юге Одесской области

В Одесской области, Килийском районе, вчера 27 июня, совершил аварийную посадку самолёт АН-2.  «Три часа назад, во время выполнения сельхоз работ аварийную посадку совершил самолет АН-2. Предварительно причиной происшествия стал отказ двигателя. Более квалифицированные выводы сделают специалисты«, — опубликовал информацию о случившемся на своей странице в Facebook  глава Килийского районного совета Павел Бойченко.  По словам Бойченко, пилотам удалось посадить летательный аппарат прямо в поле. Летчики живы.



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