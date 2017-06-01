Конфликт из-за проезда закончился стрельбой

Происшествие имело место накануне вечером в микрорайоне Вузовский.

По имеющейся информации, конфликт возник между владельцами «Ягуара» и Тойоты», которые не смогли разминуться во межквартальном проезде.

По предварительной информации Патрульной полиции, владелец «Ягуара», находясь в неадекватном состоянии, вышел из автомобиля и начал наносить удары по автомобилю оппонента. И тот, защищая свой автомобиль , дважды выстрелил в обидчика из официально зарегистрированного травматического пистолета.

В результате владелец «Ягуара» получил ранение в руку. Медики оказали ему помощь и отвезли в больницу на обследование.