 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одесские таможенники создают автохаб

Категория: Новости


Одесские таможенники создают автохаб

Как рассказал руководитель таможни Александр Власов, в ведомстве создается механизм, где можно будет растаможить и провести государственную регистрацию.

Причем все эти процедуры можно будет провести в одном месте  с использованием электронной очереди.

Как отметил губернатор Максим Степанов, «…этот механизм позволит обеспечить прозрачность и удобство для всех участников процесса. Это даст возможность полностью ликвидировать какие-либо коррупционные вещи! Я готов предоставить всю необходимую поддержку!» -подчеркнул глава региона.

Правда, когда именно идея по созданию автомобильного хаба будет реализована, пока непонятно.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 