Одесские таможенники создают автохаб

Как рассказал руководитель таможни Александр Власов, в ведомстве создается механизм, где можно будет растаможить и провести государственную регистрацию.

Причем все эти процедуры можно будет провести в одном месте с использованием электронной очереди.

Как отметил губернатор Максим Степанов, «…этот механизм позволит обеспечить прозрачность и удобство для всех участников процесса. Это даст возможность полностью ликвидировать какие-либо коррупционные вещи! Я готов предоставить всю необходимую поддержку!» -подчеркнул глава региона.

Правда, когда именно идея по созданию автомобильного хаба будет реализована, пока непонятно.