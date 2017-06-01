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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Горсовет закупит квартиры для сирот и Фонда временного проживания

Категория: Новости


Горсовет закупит квартиры для сирот и Фонда временного проживания

На эти цели предполагается выделить почти шестнадцать с половиной миллионов гривен.

Муниципалитет планирует закупить пять квартир для детей-сирот на поселке Котовского и молдаванке, и еще семь квартир – для Фонда временного проживания на улице Прохоровской.

Как выяснилось, речь идет об одно-двух-комнатных квартирах в многоэтажных новостроях.

Впрочем, окончательное решение  - за депутатами городского совета.

Данный вопрос вынесен на ближайшую сессию горсовета, которая запланирована на 26 июля.



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