Вчера виноградники, которые уже более 10 лет выращивает французский парфюмер и винодел Кристоф Лакарен, были подвергнуты попытке выкорчевывания со стороны владельцев земельных участков Шабо.

Несмотря на государственный праздник и выходной, законные владельцы не могли больше откладывать на потом снесение ценных сортов винограда тракторами.

К счастью, на место вовремя прибыла полиция и общественные активисты от организации Национальное сопротивление. Несмотря на то, что решительно настроенные вандалы едва не устроили побоище, их действия были прекращены вмешательством третьих сторон.

Член общественной организации Андрей Грушецкий рассказывает о причинах такого конфликта:

Собственники много лет назад отдали свои участки колхозу, который, в свою очередь, предоставил паи в аренду Лакарену. Когда люди увидели, что виноделие приносит хороший доход, спохватились и начали требовать назад свои земли. Дело рассматривается судом и до вынесения решения любая попытка самовольного сноса виноградника, будет рассматриваться как вандализм.