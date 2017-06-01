Из Одессы в Польшу за 500 грн

«Укрзализныця» адаптировала расписание поездов таким образом, чтобы из Одессы можно было с удобной пересадкой в Ковеле добраться в польский город Холм — стоимость такой поездки составляет около 500 грн.

Об этом сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Так, график поезда №751/752 «Ковель – Холм» адаптирован для удобства пересадки пассажиров, путешествующих поездом №84 «Одесса – Ковель». Теперь жители Одессы и Винницы могут лишь с одной пересадкой, не теряя времени на ожидание, доехать до Холма и обратно.

Поезд №84 «Одесса – Ковель» прибывает на станцию «Ковель» в 10:22, что удобно для пересадки на поезд №751 «Ковель – Холм», который отправляется в 11:53.

Пассажиры, которые приедут в 18:40 из Польши поездом №752 «Холм – Ковель», смогут в 19:00 пересесть на поезд №84 «Ковель – Одесса».

Кроме того, для обеспечения удобных перевозок польская сторона назначила поезд сообщением «Холм – Люблин».

Напомним, что поезд №751/752 «Ковель – Холм» курсирует с 12 июня. Из Ковеля он отправляется в 11:53 и прибывает в Холм в 13:41. В обратном направлении поезд отправляется в 14:51 и прибывает в Ковель в 18:40.