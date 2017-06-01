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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Полицейские обыскали квартиру одесситов и нашли там оружие и наркотики

Категория: Новости

На основании постановления следственного судьи оперативники провели санкционированный обыск в квартире 42-летней одесситки и ее 44-летнего сожителя. Во время обыска было обнаружили и изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья с визуальным повреждением деревянной рукоятки. Также правоохранители изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, общим весом около 8 стеклянных банок с жидкостью, 3 пластиковые бутылки для курения марихуаны с фольгой, 3 пластиковые бутылки с надписью «Растворитель 650» и другие предметы, указывающие на изготовление и употребление наркотических веществ. Изъятое также направили на исследование. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



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