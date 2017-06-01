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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе стартовала 5-дневная экологическая школа

Категория: Новости

В Одессе стартовала 5-дневная экологическая школа

В Одессе стартовала 5-дневная экологическая школа при Одесском государственном экологическом университете. Сегодня дети прослушали лекции посвященные теме сортировке и переработке бытовых отходов.

Кроме того одесские и приезжие спикеры будут рассказывать о различных темах, связанных с экологическим туризмом, охраной окружающей среды и личными экологическими практиками.

В летней школе принимают участие как одесские школьники, так и гости из других городов Украины, в том числе из Полтавы и Краматорска.



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