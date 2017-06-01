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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Несколько сотен кустов мака выявили у пожилой семейной пары

Категория: Новости

Несколько сотен кустов мака выявили у пожилой семейной пары на приусадебном участке  Сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции в рамках проверки оперативной информации провели санкционированный обыск на приусадебном участке у 60-летней жительницы села Сухолужье Белгород-Днестровского района, где выявили 304 куста мака. Растения были изъяты правоохранителями и отправлены на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.  Следствие установило, что в указанном доме проживает 60-летняя женщина со своим мужем. В 2007 году женщина привлекалась к ответственности за выращивание наркотических веществ. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.  Жительнице Белгород-Днестровского района грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.



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