Несколько сотен кустов мака выявили у пожилой семейной пары на приусадебном участке Сотрудники Белгород-Днестровского отдела полиции в рамках проверки оперативной информации провели санкционированный обыск на приусадебном участке у 60-летней жительницы села Сухолужье Белгород-Днестровского района, где выявили 304 куста мака. Растения были изъяты правоохранителями и отправлены на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. Следствие установило, что в указанном доме проживает 60-летняя женщина со своим мужем. В 2007 году женщина привлекалась к ответственности за выращивание наркотических веществ. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Жительнице Белгород-Днестровского района грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.