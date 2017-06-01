В Одессе ребенок заболел корью и умер от осложнений

В Одессе заболел корью и умер от осложнений (тяжелой пневмонии) маленький четырехлетний ребенок. Об этом на своей странице в Фейсбук написала заместитель министра здравоохранения Украины. «Медики до последнего боролись за жизнь, однако спасти ее не удалось. Заболеваемость корью растет. Но болезни можно предотвратить – вакцинация - единственное надежное и безопасное средство профилактики. И вакцина есть в достаточном количестве. Ребенок не имел ни одной прививки от кори», - написала О. Сивак.

Она напомнила, что в этом году корь уже зарегистрирована в большинстве регионов Украины, если не изменить ситуацию, специалисты прогнозируют увеличение больных после возвращения детей в школы и детские сады.