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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе ребенок заболел корью и умер от осложнений

Категория: Новости

В Одессе ребенок заболел корью и умер от осложнений

В Одессе заболел корью и умер от осложнений (тяжелой пневмонии) маленький четырехлетний ребенок. Об этом на своей странице в Фейсбук написала заместитель министра здравоохранения Украины. «Медики до последнего боролись за жизнь, однако спасти ее не удалось. Заболеваемость корью растет. Но болезни можно предотвратить – вакцинация - единственное надежное и безопасное средство профилактики. И вакцина есть в достаточном количестве. Ребенок не имел ни одной прививки от кори», - написала О. Сивак.
Она напомнила, что в этом году корь уже зарегистрирована в большинстве регионов Украины, если не изменить ситуацию, специалисты прогнозируют увеличение больных после возвращения детей в школы и детские сады.



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