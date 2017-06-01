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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Спортивную площадку в самом начале Отрады превратили в бар

Категория: Новости

Спортивную площадку в самом начале Отрады превратили в бар

Спортивную площадку в самом начале Отрады превратили в бар.

В Одессе на Трассе здоровья установили будки прямо на перекрестке с оживленным движением пешеходов и спортсменов на роликовых коньках и велосипедах. Один из МАФов стоит впритык к спортивной площадке с настольным теннисом и снарядами для тренировок.

Обе будки появились недавно прямо в зеленой зоне. В них будут продавать среди прочего квас и мохито.

Мусора из-за присутствия в рекреационной зоне МАФов с напитками на вынос станет значительно больше.



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