Спортивную площадку в самом начале Отрады превратили в бар.

В Одессе на Трассе здоровья установили будки прямо на перекрестке с оживленным движением пешеходов и спортсменов на роликовых коньках и велосипедах. Один из МАФов стоит впритык к спортивной площадке с настольным теннисом и снарядами для тренировок.

Обе будки появились недавно прямо в зеленой зоне. В них будут продавать среди прочего квас и мохито.

Мусора из-за присутствия в рекреационной зоне МАФов с напитками на вынос станет значительно больше.