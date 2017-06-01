В Одессе устроили фестиваль близнецов и двойняшек «Зеркальное чудо Одессы». Первый в городе фестиваль по такой теме приурочили ко дню рождения знаменитых одесских пятерняшек. На празднике, кроме самих именинников и именинниц побывали еще 200 одесских двойняшек и тройняшек, сообщает пресс-служба мэрии. Для детей организовали концерт, яркие фотозоны и угощение. Фестиваль обещают сделать ежегодным.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Одесских школах и детских садиках воспитываются 1160 близнецов. А на минувшей неделе в городе родились три двойни.