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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе устроили фестиваль близнецов и двойняшек «Зеркальное чудо Одессы»

Категория: Новости

В Одессе устроили фестиваль близнецов и двойняшек «Зеркальное чудо Одессы»

В Одессе устроили фестиваль близнецов и двойняшек «Зеркальное чудо Одессы». Первый в городе фестиваль по такой теме приурочили ко дню рождения знаменитых одесских пятерняшек. На празднике, кроме самих именинников и именинниц побывали еще 200 одесских двойняшек и тройняшек, сообщает пресс-служба мэрии. Для детей организовали концерт, яркие фотозоны и угощение. Фестиваль обещают сделать ежегодным.
По данным мэрии, на сегодняшний день в Одесских школах и детских садиках воспитываются 1160 близнецов. А на минувшей неделе в городе родились три двойни.



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