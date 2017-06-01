Планируемая реокнструкция Преображенского парка в Одессе предполагает установку забора по периметру парка, - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполкома.

"Что касается перспектив этого парка, то мы занялись этим вопрос достаточно плотно. Во-первых мы предложили сделать там ограждение. Потому что этот парк имеет дурную славу в городе, и органы правопорядка не дадут мне соврать, что примерно раз в неделю там находят новый труп из числа лиц без определенного места жительства и не только", - отметил городской голова.

По словам мэра, главная задача властей - сделать парк безопасным.

"Наличие рядом "Привоза", наличие рядом достаточно беспокойного квартала, делает его достаточно опасным для жителей города. Поэтому первоочередная наша задача - сделать его безопасным. Там будут установлены видеокамеры, территорию будут патрулировать силы муниципальной безопасности совместно с патрульной полицией", - заявил Г.Труханов.