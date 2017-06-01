В Одессе планируется обновить 300 лифтов

В одесских многоэтажных жилых домах ежедневно простаивают около 60 лифтов. Об этом сообщил сегодня на заседании горисполкома директор департамента городского хозяйства Александр Козловский. По его данным, в это ежедневное число входят лифты, не работающие по причине ремонта (порядка 40-ка), пострадавшие от вандалов и похитителей деталей (8 – 12), простаивающие из-за отключения электроэнергии. Чиновник также рассказал, что в этом году планируется обновить 300 лифтов. 75 из них будут модернизированы. Остальные ждет капитальный ремонт с полной заменой лифтового оборудования, заверил А. Козловский. Также продолжится работа по диспетчеризации лифтов. В 2016 году она была проведена в Суворовском районе, где оборудовали 4 диспетчерских пульта, к которым подключено 399 подъемных механизмов. В этом году займутся Киевским районом, а в 2018-м – Малиновским. Установка пультов и подключение к ним лифтов позволяет диспетчеру видеть, какой подъемник не работает и по какой причине. Диспетчеризация ведется на базе ПАО «Одессалифт». В 2016 году, по данным мэрии, было обновлено 338 лифтов, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. Из них по 80-ти проведена замена лифтового оборудования и капитальный ремонт. Остальные – модернизированы. На эти цели потрачено порядка 0,5 млн. грн.



